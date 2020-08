CNTE rechaza impartir clases por televisión, piden se repartan fotocopias, esto después que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciará que se reactivaran las clases a través de modelos virtuales el próximo 24 de agosto.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que no aceptarán que las clases sean impartidas bajo esa modalidad, por lo cual exigen a la SEP que se instale un modelo educativo propio.

Cabe mencionar que son maestros de la CNTE que trabajan en Michoacán, Chiapas, Oaxaca y parte de la Ciudad de México, quienes indicaron que realizarán entrega de fotocopias casa por casa con los alumnos asignados en las matriculas escolares.

Señalaron que también contarán con una radio comunitaria y usaran las redes sociales en los lugares donde se cuente con internet para que los alumnos que requieran continúen con su nivel de educación.

Por su parte, Eloy López quien es dirigente de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, señaló que cerca del 70 por ciento de la población se ubica en poblados rurales, donde dos de cada 10 casas no cuentan con televisores.

Señalaron que ante esta situación, el pronunciamiento de la SEP respecto al día de clases representaría un acto discriminatorio por parte del gobierno federal.

Indicaron que la propuesta del programa “Aprende en Casa” no es para personas que viven en zonas rurales, puesto que la brecha digital no alcanza a llegar a esos lugares marginados, donde no cuentan con equipos necesarios para tomar clases a distancia.

