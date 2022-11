Claudia Sheinbaum cuestiona marchas de protesta contra reforma electoral

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo, minimizó las marchas de protesta que a nivel nacional se sucedieron en el país contra la reforma electoral.



Pese a grandes concentraciones en las ciudades de Xalapa y Veracruz, así como en la Ciudad de México, en donde se observan miles de personas en el Ángel de la Independencia, como lo reportan medios de comunicación, con una sonrisa, la aspirante presidencial expresó que solo juntaron unos “cuantos miles de personas” que marcharon “según estas” para defender al INE.



De gira por el norte de Veracruz, en donde visitó Papantla y en Tuxpan se reunió con alcaldes y ofreció una “conferencia magistral” con casi dos horas de retraso, en 30 minutos refirió que efectivamente hubo una marcha y cuestionó la presencia de varios personajes de la política que participaron, como la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo; el priista Roberto Madrazo “El primero que le hizo fraude electoral al presidente Obrador en Tabasco; el ex presidente Vicente Fox o el dirigente priista conocido como “Alito”, entre otros.



“Fíjense, ¿Quién fue el responsable del desafuero de López Obrador? ¿Quién hizo junto con Calderón el fraude del 2006? Un grande que era el presidente de entonces del IFE, que se vinculó con Margarita Zavala, y saben quién marchó? Margarita Zavala, o sea, defienden al INE los responsables de los fraudes electorales en el país? No les parece una contradicción?”.

Aseguró que la reforma electoral solo busca reafirmar la democracia en el Instituto Nacional Electoral (INE), y no desaparecerlo, además de que nadie quiere violencia, pues las transformaciones como la que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se quieren en paz.



Agregó que la principal propuesta de la reforma es que los consejeros que integran al INE sean electos por el pueblo y no por una élite como se acostumbraba en los gobiernos conservadores.



“Hoy Veracruz y México entero en su gran mayoría lo que quiere es democracia, justicia, paz y quiere que haya un progreso con justicia y con libertades, con esos principios hemos gobernado la Ciudad de México”.

Con información de AVC Noticias

