Clara Luz responde a las acusaciones sobre el video con el líder de NXIVM

Luego de que el día de ayer se viralizara un video publicado por el candidato priista por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, en el que la candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, Clara Luz Flores, mantiene una charla con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM; Flores Carrales respondió a las acusaciones.

Cabe recordar que Keith Raniere cumple una condena de 120 años en prisión por delitos sexuales y crimen organizado relacionados con NXIVM.

Además, en 2016, la alcaldesa con licencia de Escobedo presuntamente era coach estola amarilla en NXIVM e impartía cursos que fueron denunciados en el juicio contra Raniere.

Clara Luz responde

Ante las acusaciones hechas por el priista, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” respondió con un video el cual fue criticado en redes sociales por su falta de profesionalismo.

“El día de ayer acusé públicamente a Adrián de la Garza por corrupto. Lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente. Y no solo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que tuve con el dirigente de la organización NXIVM”; menciona Flores Carrales al inicio de su réplica.

Aseguró que el encuentro se dio antes de enterarse de las mentiras de dicha organización; como miles de personas, y distintos liderazgos religiosos, empresariales y líderes de opinión que “fueron sorprendidos” ante las acusaciones hacia el líder.

Clara Luz también asevera que no tiene nada que ocultar, pues su único error fue tomar un “curso de superación personal”. Agrega que “con pena, acepta su falta”.

Mensaje para todo Nuevo León. https://t.co/UU7gYih1tr — Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 25, 2021

Posteriormente se dirige a Adrián de la Garza diciendo que ella, a diferencia de De la Garza, no cometió ningún delito ni le robó nada a nadie.

Asevera que delitos son los que cometieron él y sus protegidos, pues se enriquecieron por medio del fraude cometido a los ejidatarios de mina. Finaliza el video mencionando que “no son iguales” y que van a seguir denunciando y, en su tiempo, sancionando la corrupción de los gobiernos de Nuevo León.

