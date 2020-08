Ciudadanos deciden si encarcelan presidentes: AMLO

Ciudadanos deciden si encarcelan presidentes presentando una solicitud para una consulta aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En dicha consulta se definirá si los expresidentes deben ser llevados a juicio por actos de corrupción.

“Que se vea primero que los ciudadanos lo soliciten para que sea la gente, segundo que lo puedan solicitar los legisladores si así lo deciden y tercero que sea el Presidente, o sea, lo puede hacer hasta el último día de la consulta”, dijo.

Y es que, según medios nacionales, bancadas de Morena y PT en la Cámara de Diputados preparan un frente para respaldar dicha solicitud y enjuiciar a los mandatarios, en caso de que lo decida también el jefe del Ejecutivo.

Ciudadanos deciden si encarcelan presidentes y el presidente se adaptará a lo que diga el pueblo en consulta

López Obrador recordó que según la Constitución y la ley de la materia sólo se puede solicitar la consulta del 1 de septiembre al 15 de septiembre, si se solicita un día después hay que esperar hasta la siguiente elección.

Señaló que este proceso se tiene que dar en paralelo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

“Pero yo lo descarto porque yo no quiero pasar a ser el verdugo que me echen la culpa como había la costumbre de que todo lo decidía el Presidente y que no me crean que es la Fiscalía la que está resolviendo y de qué es por consigna de que yo quiero que se juzgue a los expresidentes”.

