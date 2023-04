Chocan dos aeronaves en el AICM

Un avión de la aerolínea Delta de Estados Unidos y una aeronave de Aeroméxico se impactaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El impacto se dio entre la punta alar de la nave mexicana y el estabilizador del avión estadounidense, en las calles de rodaje B Y D.

El AICM informó que por este incidente no se reportaron lesionados y se inició con la investigación de sus posibles causas.

A través de un mensaje en sus redes, Aeroméxico lamentó lo ocurrido y se disculpó con los usuarios del avión que iba a Ciudad Juárez.

Hello. Thank you for contacting Aeroméxico. We are sorry to read the inconvenience this situation has represented for you. Please send us a DM with the code of your reservation, and we will gladly assist you. *JC