CFE, con finanzas sólidas; sus activos superan los 100 mil mdd

En conferencia de prensa, Edmundo Sánchez Aguilar, director Corporativo de Finanzas, resaltó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra dentro de las 10 empresas eléctricas más grandes a nivel mundial y sus activos totales alcanzan los 100 mil millones de dólares, lo que le dan una gran fortaleza financiera.

“Es sorprendente la solidez financiera de la CFE, el 80 por ciento de sus activos son activos fijos, es decir, maquinaria y equipos comerciables internacionalmente. Sus activos fijos se cotizan a nivel mundial no solo por su valor económico sino por su importancia en la productividad y desarrollo económico de cualquier país”, dijo.

Sánchez Aguilar subrayó que la rentabilidad y fortaleza financiera de la CFE queda demostrada al superar diversos retos, entre ellos la pandemia y la crisis de gas en Texas, ya que a pesar de ello la CFE tuvo un flujo operativo de 31 mil millones de pesos durante el segundo trimestre, que en términos anualizados corresponde a 125 mil millones de pesos, números que le dan una liquidez que muy pocas empresas tienen.

Explicó que en el mercado de combustibles el pago es por adelantado, si no hay confirmación de pago, no hay flujo y durante la crisis energética de Texas, muchos generadores privados en México dejaron de producir electricidad debido al alto costo del combustible, sin embargo, la CFE mantuvo su visión social de proveer la energía que el país necesitaba y gracias a su liquidez económica pudo pagar de contado 65 mil millones de pesos para obtener el gas necesario.

“Esta es la empresa que quieren desaparecer, que es de los mexicanos, que es la que le da garantía al pueblo de México, que da electricidad al más bajo precio. Esta es la empresa que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha pedido rescatar, y lo vamos a hacer, pese a quien le pese”, destacó Manuel Bartlett Díaz, Director General de la CFE.

Bartlett Díaz, dijo que es falso el señalamiento de que el presidente pone dinero en una empresa que no funciona y que tiene problemas financieros muy graves. “La CFE tiene una capacidad financiera muy sólida, es la empresa más importante de este país por eso mismo quieren desaparecerla para que el mercado quede en otras manos”, enfatizó.

En la conferencia en la que se abordaron distintos temas de interés periodístico, Bartlett Díaz explicó que el pasado 22 de julio, en la presentación de las acciones que realizó la CFE a partir del dictamen independiente sobre el Disturbio del 28 de diciembre de 2020, se emitió información importante acerca del riesgo que corre el sistema eléctrico mexicano debido al seccionamiento de la Red Nacional de Transmisión, sin embargo, los medios se enfocaron en atacarlo.

“Este caso se puede repetir porque han seccionado la red en todos lados… y eso es lo que tiene al país en un grave riesgo… Y si no hay seguridad en las redes, si se está realizando este tipo de cortes para favorecer intereses privados ponemos en peligro a todos los mexicanos”, reiteró. “Los medios de comunicación no lo trataron, no hubo una explicación a la opinión pública de este fenómeno y es preocupante porque ocultar un fenómeno de este tamaño es gravísimo… Es claramente un acto deliberado, concertado de desinformación al pueblo de México”.

Laguna Verde opera de forma segura

El director General de la CFE expuso que algunos medios de comunicación solo buscan sembrar terror al poner en duda la seguridad en la operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), lo cual es una irresponsabilidad.

A su vez, Héctor López Villarreal, Gerente de Centrales Nucleoeléctricas y Coordinador Corporativo Nuclear, subrayó que los supuestos errores y alertas mencionados en medios no tienen sustento alguno ya que la CNLV ha operado, opera y operará siempre conforme a las más estrictas medidas de seguridad y bajo regulaciones internacionales. “Somos un equipo de trabajo con experiencia, somos profesionales nucleares, operamos con personal altamente calificado”.

Te puede interesar:

Respecto a los señalamientos de que se trata de una central obsoleta, López Villarreal dijo que esto es falso ya que en Laguna Verde constantemente se renuevan los equipos para mantenerla vigente y con una operación segura y confiable. Apuntó que la renovación de licencias de operación de centrales nucleares es una práctica común a nivel internacional, y que la CNLV puede operar sin problema alguno por 30 años más.

Sobre la oposición del IMCO y la Cofece

Respecto a los señalamientos de supuestos subsidios cruzados al interior de la CFE, Bartlett Díaz recordó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) autor de la supuesta investigación apoyó la Reforma Energética de 2014 y ahora se encuentra en una posición crítica que debe hacerse con datos fehacientes y no con argumentos inventados.

Respecto a los constantes señalamientos realizados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica propuestas por el presidente de la República, dijo que ese instituto comparte objetivos con el IMCO, un organismo que ha estado siempre en contra de los intereses nacionales en relación con la energía eléctrica.

Combate a la corrupción

Bartlett Díaz señaló que en la CFE se ha seguido la instrucción del presidente de erradicar la corrupción, para lograrlo se estableció un sistema de Inteligencia de Mercados para analizar las compras que solicitan los directivos. Dijo que en la CFE no existía un control sobre las compras y adquisiciones, a pesar de ser el organismo comprador más grande de México al realizar compras por más de 250 mil millones de pesos al año.

“Este sistema moderno de mercado nos ha significado muchísimo dinero de ahorro… Las licitaciones son públicas y hemos venido bajando los precios porque no había ningún control”, resaltó.

Adeudos de municipios

Sobre la suspensión del servicio eléctrico a gobiernos municipales, el Director de la CFE, destacó que las interrupciones solo se llevan a cabo cuando el ente gubernamental incumple con los acuerdos y lamentó que algunos gobiernos estatales y municipales pongan el pago de electricidad como un asunto secundario.

CFE, con finanzas sólidas; sus activos superan los 100 mil mdd

“La electricidad es fundamental para todo y no se debe dejar al final para ver si se logra no pagar… Uno de los fundamentos de un sistema eléctrico nacional, como este, es que haya una cultura de pago”, indicó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.