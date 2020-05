CDMX, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Baja California los más afectados por el coronavirus: AMLO, quien afirmó que redoblarán esfuerzos en estos estados del país.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agregó que estas entidades, donde el COVID-19 se está proliferando con mayor intensidad, se mantienen en momento crítico, por lo que buscarán aumentar las medidas sanitarias.

En cuestión a la Ciudad de México, López Obrador afirmó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias alcanzó su límite de atención por casos de coronavirus, por lo que instó a los mexicanos a atenderse en otros nosocomios adaptados contra la pandemia.

“Ya no se puede recibir a mas enfermos porque ya está lleno, sin embargo, hay otros hospitales también de primer nivel del Seguro Social, de médicos muy buenos, especialistas, con todos los equipos, que no están llenos, que tienen disponibilidad de camas”, comentó en conferencia de prensa.

Con la idea de controlar las tasas de contagios, AMLO pidió a los ciudadanos del país a atender las medidas de Sana Distancia para evitar que el virus se siga propagando en México.

CDMX, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Baja California las entidades con más contagios

López Obrador exhortó a los mexicanos a que confíen en que los hospitales adaptados del gobierno tienen la capacidad para recibir personas enfermas, por lo que exhortó que si se tienen síntomas de COVID-19 y son población con diabetes e hipertensión, buscar de inmediato la asistencia médica.

“Estar atentos para ir a donde se les va a atender de inmediato, pero no pensar de que para qué ir a un hospital si no hay camas y esperar a que se desocupe, eso no conviene, necesitamos que vayan pronto y sean atendidos”, dijo López Obrador.

También indicó que se reforzará la campaña para que la población derechohabiente y no derechohabiente ubique los hospitales privados que atenderán gratuitamente cualquier otra emergencia de salud que tengan.

