El caso Pío López Obrador fue abordado en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que en caso de que su hermano sea responsable de presuntos delitos electorales sea castigado.

El mandatario dejó claro que si el INE encuentra culpable a su hermano, se le deberá de castigar.

AMLO aseguró que no tiene relaciones de complicidad con nadie, así que menos con su hermano.

“Si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, dijo el presidente esta mañana.

Caso Pío López Obrador será investigado por el INE

Y es que el presidente fue cuestionado por el caso Pío López Obrador que fue abordado este miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal permitió al INE continuar con las investigaciones en contra de Pío López Obrador, luego de que hace algún tiempo se dieran a conocer videos en donde se le aprecia recibiendo dinero proveniente de David León, cercano al gobernador de Chiapas en ese momento Manuel Velasco.

