Caso Giovanni López: tres detenidos por su muerte. En conferencia de prensa, el Fiscal General de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó sobre los primeros resultados.

Con la presencia del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, se indicó que se realizaron las primeras detenciones por la muerte de Giovanni López, quien fuera detenido por elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Estas tres detenciones no son trabajadas al vapor, la fiscalía del estado estuvo trabajando desde el inicio de los hechos, no es un homicidio que pueda investigarse con tal prontitud para no dejar de lado algunos datos muy importantes para la causa”.

Los detenidos son el comisario municipal, un mando medio, además de un policía, quienes ya están bajo el resguardo de la ley, y tendrán que responder ante un juez por los delitos que se les imputen.

Caso Giovanni López citan al alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos

“Se determinó en su momento la probable responsabilidad de policías, esto es un criterio compartido por los jueces que obsequiaran las correspondientes ordenes de aprehensión”, apuntó el fiscal del estado.

Gerardo Octavio Solís, dijo que se sigue trabajando en órdenes de aprehensión pendientes y en algunas otras investigaciones que puedan derivarse en algunos otros servidores públicos.

Por otra parte, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, es citado para que rinda su versión de los hechos.

“El alcalde está citado en las instalaciones de la fiscalía para tomar la versión de los hechos con el carácter que tiene y respecto a una serie de manifestaciones públicas a las que se ha estado refiriendo en relación a los hechos investigados por la muerte del este joven”.

