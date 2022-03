No aprobar la reforma eléctrica, como la plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, no nos convierte en traidores a la patria, por el contrario, es un honor pensar distinto, afirmó en rueda de prensa el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Valenzuela González, quien aseguró que su bancada será una verdadera oposición y no se prestarán a simulaciones ni a farsas, como la del Parlamento Abierto sobre la Reforma Energética.

Asimismo, el congresista recriminó que quienes participaron en dicho parlamento solamente hayan perdido su tiempo, ya que el mandatario nacional no tomó en cuenta los debates de los diversos sectores que participaron, pues este lunes envió nuevamente esta propuesta sin modificaciones.

“Lamentablemente, vemos que con mucha soberbia el presidente López Obrador vuelve a mandarnos esta iniciativa, sin una sola modificación, no se escuchó y se les hizo perder el tiempo a todos estos sectores que se presentaron en el parlamento abierto y, así como el presidente y Morena, vuelven a decir con soberbia, que van a pasar la Reforma Energética sin moverle una sola coma, nosotros acá le decimos al presidente, a Morena y a la ciudadanía: la oposición está firme en contra de esta reforma”, dijo en el uso de la voz.

Al respecto, el legislador pidió al jefe del ejecutivo nacional respeto, deje de mentir al asegurar que los opositores a su gobierno protegen al sector privado, cuando, lo que pretenden es defender el sistema de libre mercado; así también, que deje de arremeter contra las y los diputados que votarán en contra de la reforma.

“Le pedimos al presidente que respete el libre derecho que tenemos a discernir, también que deje de faltarnos al respeto porque no somos traidores a la patria por no pensar igual que él. Este es un país democrático, donde existe una oposición, que disiente del presidente y que le pedimos que deje de faltarnos al respeto y que deje de decir mentiras porque nosotros tampoco venimos aquí a defender a las empresas privadas. Nosotros venimos a defender a un sistema de libre mercado que es en lo que creemos (…) No somos traidores a la patria por pensar distinto, al contrario, para nosotros es un honor, pensar distinto a López Obrador”, externó el parlamentario.

Valenzuela González adelantó que durante los siguientes 15 días habrá discusión en el Congreso en torno a la iniciativa, en las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales y se espera que sea aproximadamente el día 13 de abril, cuando se vote y, en su caso, se apruebe o rechace la misma.

También te puede interesar:

No obstante, el asambleísta aclaró que el voto de su grupo parlamentario será en contra de la reforma, pues el albiazul es, a la fecha, el mayor oponente a las propuestas del presidente, incluso, han hablado con sus aliados de coalición que son el PRI y PRD y estos les han externado que votarán en contra también y confían en que Movimiento Ciudadano, sin ser de la alianza opositora, también vote en contra de esta iniciativa, por lo cual, los votos no le darían a la mayoría morenista.

Por su parte, el diputado federal aseguró que esta reforma no resolverá el problema de cortes de energía eléctrica, tampoco con el hecho de contar con tarifas más económicas del servicio y generar energías limpias, incluso, mencionó que hace más de un año advirtieron que se iniciaba la “Venezuelización” del país en materia energética, por este motivo, exhortó a las y los diputados de Morena y al mismo gobierno, a presentar modificaciones que den un cambio favorable para el país.

Finalmente, añadió que, de aprobar esta iniciativa, se corre un peligro, pues en lugar de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la convertirán en una compañía endeudada, insaneable y con grandes costos al erario.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen