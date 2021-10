Carles Puyol dice que Piqué es uno de los mejores centrales de la historia. A un par de días del Clásico de España, Carles Puyol habló sobre su sucesor en Barcelona y el lugar que ocupa en la historia del balompié mundial. En entrevista, el otrora capitán de los Blaugranas aseguró que Gerard Piqué es uno de los mejores centrales de todos los tiempos.

“Gerard es un jugador con una calidad enorme, que conocía muy bien el juego del Barcelona por ser de la Masía. Es para mí uno de los mejores centrales de la historia”, dijo Puyol, quien jugó algunas temporadas al lado de Piqué.

Asimismo, habló sobre la relación que tuvo con el exdefensor de Manchester United y lo bien que se llevaban dentro y fuera de la cancha. “La verdad es que la conexión con Gerard fue muy rápida, primero conectamos fuera y luego en el terreno de juego era muy fácil jugar a su lado”, añadió.

Sobre el Clásico de España, Puyol recordó que su favorito fue en el que los Culés vencieron 6-2 a Real Madrid, debido a que anotó un tanto en ese histórico juego.

“Si me tengo que quedar con un Clásico me quedaría con el 2-6 en el Bernabéu, por el partido, el resultado y por el significado que era quedar prácticamente campeones de Liga. Y marqué el 1-2… Marcar goles para mí era extraordinario, no marqué muchos. Y poder marcar en un Clásico siempre es especial. Marqué en un momento complicado porque se habían puesto por delante y coger ventaja, con el 1-2, siempre da tranquilidad”, concluyó.

Barcelona recibirá este domingo a las 09:15 horas (centro de México) a Real Madrid.

