Caravana de autos, pide AMLO a simpatizantes no realizarlas. En los últimos meses, opositores al gobierno federal, han realizado como protesta caravanas.

“Me enteré de que simpatizantes nuestros, de quienes apoyan, quienes están a favor de la transformación están organizando una caravana también de vehículos de apoyo, entonces yo les pido que por favor, ojalá y no lo hagan”.

Pues indicó no hace falta hacer lo mismo, respondiendo de esa manera, pues no se logra nada.

“Las caravanas de los opositores no perjudican, si a caso es la contaminación, también ellos tienen el derecho a manifestarse y no perjudica la verdad”.

López Obrador apuntó, que sin menospreciar, “pero son muy pocos”, como se registrará este fin de semana en lagunas ciudades del país.

Caravana de autos en apoyo de AMLO, pide no se lleve a cabo

“Creo fueron 70-100 carros y así en Guanajuato veinte, en otros estados muy pocos y es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN porque están en campaña”.

AMLO aseveró que hasta se podrían entender como actos anticipados de campaña, sin embargo, no presentarán ningún tipo de denuncia o queja.

“Tienen todo el derecho, no los vamos a tocar, no los vamos a testerear, si quienes simpatizan con nosotros caen en esa trampa, no, que responder aunque sea de esa forma de manera pacifica, pues se hace más grande el escándalo”.

Recalcando, ahora lo que se necesita es dedicar más tiempo a resolver los problemas y a que siga avanzando la transformación de México.

“A nadie se le niega el derecho a manifestarse, no se prohíbe en México el derecho a la manifestación, de crítica, el derecho de disentir aunque le suban al volumen y a los insultos”.

