El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones de la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien a través un video lo llamó machista, luego de que revelara que ella es la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de 2024.

El mandatario nacional expresó:”¡Eso si calienta!” pero aseguró que respeta su punto de vista.

“Ya aclaré ayer de que es la candidata de la mafia del poder, para ser más claros: es la candidata de Salinas, de Fox, es la candidata de Claudia X. González y de otros traficantes de influencias. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país”, señaló.

Ayer, el presidente anunció que la oposición ya había seleccionado a su candidata presidencial en 2024, y que por eso muchos de los aspirantes se habían retirado del proceso.

Candidata de traficantes de influencias: AMLO responde a Xóchitl Gálvez

“¿Por qué Xóchitl Gálvez ? trabajó con Fox, fue directora de el Instituto Indigenista y al mismo tiempo porque pues tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo, la única elección que ha ganado, no sé si otra fue la de jefa delegacional de Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México y son los que ahora la están apoyando”, apuntó.

Ante estos señalamientos la legisladora lo calificó de machista “porque le asusta que una mujer pueda tener la candidatura por sus propios méritos”.

Además, rechazó que el empresario Claudio X González la haya designado como candidata presidencial como acusó el presidente, por lo que pidió respeto.

“A mí nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, concluyó.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ