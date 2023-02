Cancelan concierto de banda finlandesa de Black Metal en la CDMX

Por órdenes del Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, fue cancelado el concierto de la banda finlandesa de Black Metal, Satanic Warmaster, que se tenía programado para este sábado a las 19:00 horas en el Circo Volador.

El documento expedido por las autoridades capitalinas, señala que los motivos de la cancelación de esta presentación son porque la banda promueve el odio racial, la discriminación y la segregación, lo cual contraviene lo dispuesto por los artículos 206, Fracción I del Código Penal vigente en la Ciudad de México.

“Solicito que el evento de referencia no se lleva a cabo, pues su realización no sería coherente con la defensa de los derechos humanos que propiciamos en la Ciudad, sino que atenta contra la dignidad de las personas, la no discriminación y la pluriculturalidad”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la banda conformada por Lauri Penttilä, conocido bajo el seudónimo de “Satanic Tyrant Werewolf”, se pronunció en la red social Facebook y exigió una disculpa formal y sincera a las autoridades de la Ciudad de México por haber cancelado el concierto de este sábado por la noche.

No es la primera vez que a Satanic Warmaster le cancelan un concierto, pues también en el 2011 les cancelaron una presentación en el Hellfest de Francia, debido a que en los inicios de su carrera se le asoció con el nacionalsocialismo, aunque sus letras también abarcan temas como la guerra y el satanismo.

Cabe destacar, que con esta presentación en México, la banda cerraría su gira por América Latina, titulada “Los bárbaros en Latinoamérica”. Fanáticos de esta banda acusan al gobierno capitalino de atentar contra la libre expresión.

