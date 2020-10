Canacintra vaticina una “pandemia financiara” en México

Un gran porcentaje de las microindustrias que había en Veracruz se extinguieron por la crisis económica que ha provocado la pandemia del COVID-19, misma situación que se replica a nivel nacional, donde la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se prepara para hacerle frente a una “pandemia financiera” en México; dijo Juan Manuel García González, vicepresidente nacional de financiamiento y programas de apoyo.

“Tenemos ahorita a la pandemia económica que estamos ahorita en su bache, vamos a empezar a ver un bache muy grande. Pero viene la pandemia financiera, en la cual los bancos van a tener serias dificultades para cobrar a sus acreditados; entonces debemos de estar muy pendientes y claros de lo que va a suceder, y Canacintra tiene toda una estrategia que se ha venido diseñando, para poder hacerle frente a esta crisis”, comentó.

Sin embargo, los industriales se niegan a solicitar créditos bancarios, por temor a no poder pagar a tiempo sus deudas e incluso perder su patrimonio.

El entrevistado dijo que cuentan con fondos de fomento a través de Nacional Financiera, Financiara Nacional para el Desarrollo, así como algunos fondos de inversión privados por medio del Capítulo 18 del TMEC.

Además se está intentando hacer convenios con bancos extranjeros, para que puedan operar en México, en beneficio de los industriales veracruzanos.

“Realmente con la pandemia pensamos que los créditos se iban a incrementar de manera natural; pues no, están en stand by. Yo creo ante la preocupación de los empresarios de solicitar el financiamiento y no tener una correcta fuente de reparo, no tienen certeza para poder pagar sus créditos”, comentó.

Ante esta situación incluso las consultorías han recomendado a los empresarios de este ramo a no endeudarse por el momento.

“No te endeudes, porque si no hay seguridad, entonces vamos a entrar en un tobogán, donde no tiene porque incorporarse tu patrimonio, como un tema de incertidumbre”, comentó.

Por ello, la Canacintra está acercándose a los bancos para ver de que manera pueden contribuir a salir adelante; esto sin necesidad de endeudarse y perder su patrimonio.

Destacó que la situación económica del país es muy difícil; y preocupa aún más que la crisis de salud todavía no se ha podido superar, porque ya viene la pandemia económica.

Explicó que ya tienen diálogos con la Asociación de Bancos de México, para analizar los temas de posibles reestructura de deudas y los fondos de fomento.

Detalló que cuentan con 12 bancos nacionales afines y 2 extranjeros, como para poder apoyar a las empresas mexicanas.

“El fenómeno es claro, los empresarios no quieren solicitar créditos, hasta que no haya una certeza, la economía irá poco a poco caminando”, comentó.

Recordó que el pasado mes de marzo, la Canacintra a nivel nacional sacó un decálogo donde se solicitaba al gobierno federal el diferimiento de algunos impuestos para tener liquidez que, de haber sido autorizado, hubiera salvado a muchas empresas de la quiebra, porque hubieran podido seguir manteniendo su plantilla laboral.

