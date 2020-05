Campaña Cuenta Hasta 10 es inaceptable a pocos días de que termine el confinamiento generado por la pandemia de Cóvid-19, marcado por un aumento histórico de las denuncias y llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar.

El gobierno federal lanzó la campaña “Cuenta hasta 10” para atender las agresiones hacia las mujeres, la cual no fue del agrado de los colectivos feministas del estado y de otras agrupaciones.

La campaña fue considerada como retrógrada, revictimizante y justificadora de la violencia en contra de las féminas. Además, llamó la atención que la única mujer que aparece en la publicidad es retratada como agresora.

“En un contexto donde, de 10 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar en nueve las víctimas son mujeres, me hace curioso que la única mujer que sale en ese spot salga como una agresora, ni siquiera están reconociendo a la mujer como una víctima de violencia de su casa”, comentó Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar.

Las imágenes, lanzadas por la Secretaría de Gobernación, reviven una estrategia ya utilizada décadas atrás, principalmente por la empresa Televisa, contra la violencia familiar.

Mediante el spot se invita a las personas a contar hasta 10 en un momento de ira y a ondear la “bandera blanca” de la paz como una solución a los impulsos violentos.

De acuerdo con la vocera de Las Brujas del Mar el spot invisibiliza las agresiones contra de las mujeres, que durante el confinamiento tuvo un aumento sustancial, ya que, al menos en Veracruz, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 29 mil 561 llamadas de emergencia por violencia de género entre marzo y abril.

“Quieren hacer pensar que las víctimas de violencia pueden tener el control de apelar a la serenidad de sus agresores, si sabemos que eso no va a ocurrir, aparte viene de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, que se supone es feminista de toda la vida ¿Entonces qué está ocurriendo ahí?”, puntualizó.

El colectivo Colma Verde también mostró su repudio hacia la campaña con una imagen que se hizo viral en redes sociales, la cual incluye la frase “Cuenta hasta 10 ¡No es la solución!”.

Campaña Cuenta Hasta 10 es rechazada por la colectiva Colmena Verde

Para Nancy Torres, representante de la agrupación, la publicidad del gobierno federal justifica la violencia que durante años se ha cometido en contra de mujeres y niñas víctimas de feminicidio, pues, indicó, que es como si las autoridades lamenten de manera irónica que sus agresores no contaron hasta 10 antes de atacarlas.

“La colectiva Colmena Verde no está de acuerdo con la propuesta superficial que no soluciona el problema de raíz, que no soluciona la violencia estructural que existe en nuestra sociedad y en nuestra cultura, al contrario, lo que hace es evidenciar a los personajes que ocuparon, que la mayoría son hombres, como condescendientes”, señaló.

Los colectivos feministas calificaron la estrategia de la Segob como una burla para las mujeres del país y de Veracruz, entidad que cuenta con dos alertas de género y que en lo que va de 2020 suma 29 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, cifra que la coloca en segundo lugar, sólo por debajo del Estado de México.

