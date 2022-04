Cambio de votación de reforma es estrategia acusa Julen Rementería

El cambio al próximo domingo 17 de abril para la votación de la Reforma eléctrica, presume una estrategia del Grupo Legislativo de Morena, para provocar una ausencia de los diputados de oposición, acusó el Senador Julen Rementería del Puerto.

Es de mencionar que, por iniciativa de los diputados de Morena, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados a nivel Federal, hizo el cambio de la votación que debía realizarse este martes 12 de abril, al domingo 17 de abril a las 10 de la mañana, para lo cual deberán de pasar lista los Legisladores a las 8 de la mañana.

“Me parece un acto retardatario, un acto que no tiene explicación, he escuchado con atención las declaraciones de diputadas y diputados federales de distintos partidos, y la verdad es que me parece que atiende más una estrategia para intentar, tal vez, provocar la ausencia de legisladores de oposición, por qué saben no van a votar por una reforma tóxica para México y entonces buscarían, tal vez, hacerlo así, me parece realmente absurdo, saben que la reforma ya está lista para botarla o el dictamen pues, y lo único que necesitan es hacerlo, para que ya se consuma esto y detener está pretendida reforma, qué significaría un gran retroceso para el país”, remató.

Es de mencionar que, el Grupo Legislativo de Morena, aún con sus aliados del Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), no cuentan con la mayoría calificada para lograr que la reforma avance, por lo que presuntamente se espera qué, con el retraso, se logre persuadir a algunos diputados de oposición.

Las bancadas del PRI, PAN y PRD, que conforman la alianza “Va Por México”, han asegurado qué pernoctarán afuera de la sede Legislativa para evitar alguna artimaña de los morenistas, qué les impide ingresar a la Cámara de Diputados el próximo domingo.

Alejandro Ávila / El Dictamen

