Cámara de diputados recibe iniciativa sobre Guardia Nacional

La Cámara de Diputados, recibió esta tarde la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.

Hace una semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, había informado que el presidente López Obrador, presentaría esta iniciativa preferente a la cámara de diputados.

“Sé que no va a ser fácil el debate, porque desde luego quienes no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir es ‘van a la militarización del país’. Nada tan alejado de ello, no es ese el objetivo del presidente de la República. Si fuese el objeto, pues en la pasada legislatura se pudo haber propuesto, incluso la reforma constitucional y se hubiera obtenido”, expresó.

Cabe destacar, que una vez presentada la iniciativa los diputados tendrán 30 días para discutirla y votarla, para posteriormente turnarla al senado.

