Calificadores de economía no son la Biblia: AMLO aseguró en su rueda de prensa que no está de acuerdo con estas agencias.

Y es que el día de ayer, Fitch bajó la calificación de México y Petróleos Mexicanos, justo cuando la economía en el país se está desestabilizando.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no son la Biblia como era antes”.

“Entonces respeto, no todas las decisiones que se toman, pero ya como esto cambió sus parámetros ya no son la Biblia como era antes, al menos en el caso de México”, dijo el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

La calificadora de economía, Fitch Ratings, bajó el viernes un escalón a Pemex dentro del grado de especulación, de “BB+” a “BB”, con una perspectiva de clasificación negativa.

Fue la semana pasada cuando otra calificadora, Standard & Poors’, echó abajo la clasifiación de la petrolera en línea con la baja que hizo a la nota de México, de “BBB+” a “BBB”.

Agregó que no comparte el punto de vista de Fitch. Además mencionó el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita sobre reducir la producción para reducir la sobreoferta que ha reducido los precios del petróleo.

“Si hay una pandemia que afecta, desde luego que está impactando en la economía, cómo no llegar a un acuerdo entre Rusia y Arabia para no provocar la caída en el precio del petróleo y profundizar más la crisis.

“O sea dónde está la responsabilidad para con la humanidad, dónde está la fraternidad universal, donde están los jefes de Estado, qué no podían esperar, qué no se habla del coronavirus como una epidemia pasajera, qué no se puedo esperar esa decisión, por qué ahora”, indicó el presidente de México.

