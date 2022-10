La senadora Beatriz Paredes se destapó como candidata a la presidencia en 2024 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto durante los Diálogos por México, que organizó el tricolor este lunes.

Ante la polémica por la dirigencia del tricolor, Paredes dijo que: “urge una reestructuración profunda en el partido y convocó a una Asamblea Nacional extraordinaria para abordar dichas cuestiones.

“No creo que la política pase por una personalidad”, agregó.

Beatriz Paredes va por la presidencia en 2024

Asimismo, pidió la no intervención de los servidores del bienestar en las próximas elecciones, para que no haya una elección de estado en 2024.

“Sabemos que el partido en el poder estará cobijado por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del Bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia”, expresó.

Por último, propuso que la selección de los candidatos se realice de manera democrática, ya sea en “elecciones primarias o en consultas de base” y que en caso de ser seleccionada, convocará a hacer un gran equipo para el desarrollo del país.

“En 2024 el PRI va a regresar al poder”, concluyó entre aplausos de los presentes.

