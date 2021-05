Beatriz Gutiérrez Müller recibe la vacuna anti covid-19 

Este miércoles, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller recibió la primera dosis de la vacuna anti covid-19 de la farmacéutica Pfizer.

Esto al asistir a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se realiza el proceso de aplicación de las dosis a las personas de 50 a 59 años.

Por lo que, en sus redes sociales, Gutiérrez Müller indicó que asistió a la primaria Benito Juárez en la colonia Roma, la cual es una de las sedes de vacunación.

“A seguir luchando por la vida”, aseguró

La también periodista afirmó que hubo “muy buena organización”, pues únicamente se tardó 40 minutos desde su llegada hasta que le aplicaron la vacuna de Pfizer.

“¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo, expectativa y a seguir luchando por la vida”, publicó.

Cabe señalar que, ayer comenzó la jornada de vacunación anticovid en la alcaldía Cuauhtémoc para los adultos de 50 a 59 años, de acuerdo con las autoridades esperan vacunar a 77 mil 222 personas en esta sede.

Por su parte, en abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca durante La Mañanera en Palacio Nacional, en donde una enfermera le aplicó la dosis y, como con cualquier ciudadano, le dijo las posibles reacciones que podría presentar como inflamación, dolor de cabeza, cansancio o fiebre.

