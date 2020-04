Banco Azteca ignora caso de COVID-19 y ‘dan gracias por tener trabajo’, declaración que dieron a sus empleados tras detectar este padecimiento en la empresa.

Según Infobae, el 14 de abril cuatro altos mandos de la empresa que pertenece a Grupo Salinas, hicieron una reunión con sus empleados para que estuvieran enterados sobre un caso de COVID-19 en sus filas.

Sin embargo, y a pesar de aceptar que podría haber más contagios dentro de la compañía, pidieron mantener la calma y no dañar la imagen de la empresa, para agradecer que había trabajo.

De acuerdo con Animal Político, se liberaron varios audios de casi 100 empleados de la compañía a cargo de Ricardo Salinas Pliego, donde les pedían encomendarse a Dios.

“Tú vienes a trabajar porque tienes que venir y te gusta”, “el control sobre la muerte no lo tenemos”, “se vale estar nervioso” y “encomendemos a Dios que no nos va a pasar a nosotros”, fueron algunas de las frases que se escucharon.

La institución bancaria, que hoy confirmó que mantendrá su operación, no así Elektra, realizó dicha reunión en el edificio corporativo Torre Esmeralda, ubicado en Insurgentes Sur.

Raybel Baza de la Cruz, gerente de Nómina y Pagos, fue quien dijo a los empleados no criticar a la empresa pues esto se vería reflejado en su nómina.

Baza de la Cruz, de acuerdo a lo que informaron ambos medios anteriormente mencionados, funge también como doctor particular dentro de Banco Azteca para los trabajadores.

Fue la misma De la Cruz quien aseguró el caso del trabajador que dio positivo en coronavirus, pero que, según sus propias palabras, tuvo contacto directo con cinco personas, pero sólo contagió a una.

“Tú lo que haces es lo que te toca, lo demás ya no te corresponde.

“Y sobre el cargo de conciencia de si se va a infectar o no (otra persona) y si se va a complicar, no lo sabemos, pero no es algo que nos toque controlar, tristemente eso no lo podemos controlar”, agregó.