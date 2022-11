“Así como lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador: hemos cumplido en el sector energético sosteniendo los precios de los energéticos por debajo de la inflación”, sentenció la Secretaria de Energía federal, Rocío Nahle García tras el respaldo que a su desempeño como titular de SENER en estos cuatro años de su gobierno le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su discurso a nivel nacional ante millones de asistentes al zócalo capitalino y televidentes.

Tras participar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus compañeros de gabinete en la marcha de celebración por los cuatro años de la Cuarta Transformación en México, Rocío Nahle resaltó lo mencionado por el mandatario respecto al avance que ha mostrado el sector a su cargo en estos primeros cuatro años de su administración destacando la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco y principalmente el coadyuvar a mantener las tarifas de energía eléctrica y combustibles sin incremento.

López Obrador enumeró 110 acciones y logros de este gobierno, “que somos todos.”

Del punto 50 al 58 destacó los avances en el sector energético nacional y en el sistema de refinación del país.

50.- Se han destinado a la rehabilitación de seis refinerías 40 mil 158 millones de pesos.

51.- Se compraron las acciones de la empresa Shell de la Refinería de Deer Park en Texas en 600 millones de dólares y con las utilidades de solo un año se pagó la inversión y esta planta, que produce 210 mil barriles diarios de combustibles, ya es de México.

Avanza el sector energético en México: Rocío Nahle

52.- Con una inversión de 11 mil millones de dólares se construyó la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo. Esta planta ya está en periodo de integración.

“Y que no coman ansias nuestros adversarios conservadores, ya va empezar a producir gasolinas y diésel. Se acuerdan lo que decían del aeropuerto, que no iba a ser utilizado y ya empezó el aeropuerto a tener cada vez más pasajeros, un promedio de 8 mil pasajeros diarios y cada vez van a ser más y es, aunque no lo quieran aceptar, uno de los mejores aeropuertos del mundo.”, apuntó.

53.- Están en construcción dos plantas coquizadoras para producir 145 mil barriles de gasolinas diarios en vez de combustóleo, con una inversión de 160 mil millones de pesos, esto en Tula y en Salina Cruz.

54.- La producción de petróleo que venía en caída, 14 años consecutivos cayendo la producción petrolera, ahora ya se detuvo la caída y se está incrementando a un millón 791 mil barriles diarios y el gas extraído ha aumentado a 4 mil 795 millones de pies cúbicos diarios.

55.- Las reservas petroleras se han incrementado en 6 por ciento.

56.- A finales del año próximo seremos autosuficientes y dejaremos de comprar gasolinas y diésel en el extranjero.

57.- La industria eléctrica también se ha rescatado del proceso privatizador y de la corrupción, porque no en todos los casos, pero lamentablemente en nuestro país, privatización era sinónimo de corrupción. Al término de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, con una inversión de 9 mil 300 millones de dólares, incrementará su capacidad instalada en cerca de 10 mil megawatts, con la construcción y modernización, obras que ya están en proceso, de 38 proyectos, impulsando, básicamente, la generación de energías limpias con la renovación de equipos, turbinas en 16 hidroeléctricas y con la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora.

58.- Con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el año próximo terminaremos de alumbrar líneas de fibra óptica y se están instalando 3 mil 800 antenas, con lo cual llegaremos a 10 mil 979 para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de internet gratuito en escuelas, hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional.

