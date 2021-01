Durante la madrugada, las autoridades retiraron 150 casas de campaña del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que se encontraban en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México retiró las casas de campaña del denominado “Campamento México”, que opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador mantenían en el Zócalo capitalino.

Usuarios aseguran que hubo enfrentamientos

Las autoridades informaron que esto fue con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por Covid-19, así como evitar la estancia de personas en situación de calle o posibles conflictos dentro del campamento.

La dependencia capitalina, destacó que no se retiró a ninguna persona que estuviera pernoctando en las inmediaciones de la plancha del Zócalo.

Para llevar a cabo el retiro, la dependencia informó que estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la SECGOB.

Autoridades desalojan casas de campaña del FRENAAA en el Zócalo de CDMX

“Ante estas acciones, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SSC”, informó la Secretaría de Gobierno a cargo de Alfonso Suárez del Real.

Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales reportaron que hubo enfrentamiento entre autoridades e integrantes de FRENAA.

