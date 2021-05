El candidato a alcalde por el partido Morena fue atacado a balazos cuando realizaba actos de campaña en Puebla; autoridades investigan los hechos

Como fuera de peligro fue reportado el estado de salud del candidato a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan abanderado por Morena, Francisco Pancoatl, luego de haber sido atacado a balazos la noche de ayer.

El morenista se encuentra hospitalizado y se informó que el ataque ocurrió en el puente Chalchuhuapan de dicho municipio.

El candidato dio a conocer el ataque del que fue objeto en sus redes sociales:

Atacan a balazos a candidato a alcalde por Morena en Puebla

“Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos”, escribió.

Veracruz, el estado con mayor número de políticos asesinados

De septiembre de 2020 a marzo de 2021 se han registrado 139 políticos, funcionarios gubernamentales y candidatos. El informe 2021 es la 8ª edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), informó que los cinco estados con mayor índice de asesinatos a políticos son Veracruz con 17, Guerrero con 13, Morelos con 10, Guanajuato con 9, y Estado de México, Zacatecas y Oaxaca con 8 respectivamente.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.