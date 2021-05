Así dieron el último adiós a Giovanny, menor fallecido en Metro de CDMX

Brandon Giovanny, menor de 12 años acaecido en el derrumbe de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, fue despedido este miércoles por sus familiares en un emotivo funeral.

El funeral tuvo lugar en el interior de una casa familiar, localizada en la alcaldía Tláhuac, al sur de la capital.

Sus allegados lo recordaron como un niño alegre, al que le gustaba el futbol y anhelaba aprender a cocinar tacos.

Hasta el momento, Giovanny es el único menor de edad finado en el trágico accidente del metro capitalino, por el cual permanecen todavía 38 personas hospitalizadas y se decretaron tres días de luto oficial.

Foto: EFE

El derrumbe del puente de la Línea 12 ocurrió entre las estaciones Olivos y Tezonco, en el suroriente de la capital, lo cual provocó la caída de un tren con pasajeros, el cual quedó encallado en forma de “V”.

Foto: EFE

Luego de que la abuela y la madre buscaran al menor toda la noche, recibieron la noticia de que el cuerpo de Giovanny había sido identificado en la morgue.

Familiares y vecinos estuvieron en el velorio, en el que la madre de Brandon Giovanny se abalanzó encima del féretro y gritó: “Hijo mío, no te vayas”.

Luego de abandonar la casa medio construir y en caminos de tierra, la comitiva arribó hasta el cementerio de San Lorenzo Tezonco, en donde fue sepultado.

Foto: EFE

Previo al accidente, Giovanny llamó a su madre

Cinco minutos antes del accidente, el menor llamó a su madre para contarle que estaba próximo a llegar a casa. Por televisión se enteraron de que un tren se había desplomado y comenzaron la búsqueda de casi 24 horas.

“Fue muy doloroso, cuando me dijo su mamá que estaba muerto no me lo podía creer. Todavía tenía esperanza de encontrarlo en un hospital pero desgraciadamente lo encontré muerto”, explicó a la prensa Pedro Hernández, padre de Giovanny.

Con la voz rota, el padre exigió a la autoridades que “se esclarezca esto y se haga justicia”.

Foto: EFE

Cabe decir que la Línea 12 del Metro había sido reportada tiempo atrás por vecinos, tras el potente terremoto del 19 de septiembre de 2017. No obstante, las autoridades, a decir de los vecinos, hicieron caso omiso.

Finalmente, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que una empresa noruega se encargará de hacer peritaje para tener mayor confiabilidad de lo ocurrido.