Asesinan a locutora de radio en Ciudad Juárez. Colaboradora del Grupo Radiorama, al bajar de una camioneta fue atacada con armas de fuego.

La mujer de 37 años de edad, murió en la calle Honduras de la colonia Barreal de la ciudad fronteriza de Chihuahua.

Fue abatida frente a la mirada de su padre, además de otros miembros de la familia que se encontraba al interior del domicilio.

Los primeros indicios señalan que al menos dos hombres abrieron fuego contra la mujer, impactando dos disparos sobre su cabeza.

Asegurando casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros sobre la calle.

Era conocida por el nombre de Bárbara Greco

Respondía al nombre de Aracely Alcocer Carmona, conocida por el nombre de Bárbara Greco, quien participaba en un programa de radio realizando lectura de cartas y mano.

Por su parte, la Fiscalía Especializada de la Mujer, confirmó la muerte de Alcocer Carmona, iniciando las investigaciones de ley en Ciudad Juárez.

Cabe destacar, que el gerente de operaciones del grupo radiofónico, apuntó que la fallecida no era locutora de la empresa.

Solo colaboraba en un programa de la estación “La Poderosa”, el fin de semana.

Asesinan a locutora

Tan solo el 17 de febrero, compartió en su página de Facebook, la frase, “¡Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!”.

Y posterior, en su última publicación, compartió una imagen hablando de los signos zodiacales y sus características.

