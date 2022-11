Asegura AMLO que reforma electoral no busca desaparecer al INE

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el objetivo de la reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión, no es desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sino acabar con las prácticas antidemocráticas.

​“Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto”, expresó el mandatario.

Apuntó que hay una campaña de desinformación en el tema por parte de los grupos conservadores que “controlan al INE” para realizar fraudes electorales.

Reforma electoral no busca desaparecer al INE: AMLO

Te puede interesar:

“Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo y estos son capaces de hacerlo, ya lo hicieron no una vez, varias veces”, agregó.

Por último, destacó la rapidez en los resultados de las elecciones en Brasil y dijo que ayudaría mucho que ese sistema se implementara en México.

“Hay que copiar lo bueno, y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ