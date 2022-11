El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia mañanera que los ciudadanos están favor de la reforma electoral, ya que aseguró, el Instituto Federal Electoral (INE), ocultó los resultados de una encuesta sobre la propuesta.

“Ayer se dio a conocer que guardaron encuestas que pagaron, y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que ‘eso era hace dos meses, pero que ya las cosas, desde luego, han cambiado’, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral”, expuso.

Resaltó que las encuestas se realizaron los días 9 y 10 de septiembre y fueron pagadas por el INE a tres empresas privadas, sin embargo, los resultados no fueron difundidos.

Asegura AMLO que INE ocultó resultados de encuesta sobre reforma electoral

De acuerdo con los resultados del sondeo, el 52% de la población está de acuerdo con sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

Asimismo, el 93% de la población se mostró a favor del recorte de recursos a partidos políticos, el 87% con disminuir el número de legisladores y 78% avaló que los consejeros y magistrados sean elegidos por la ciudadanía.

“Esto es lo que nos quisieron ocultar”, expresó el mandatario durante la conferencia de prensa mañanera, e instó al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova a realizar otra encuesta para que la ciudadanía conozca más sobre la reforma electoral.

