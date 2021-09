Arturo Zaldívar confirma que 2 jueces violaron por años a trabajadoras

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar confirmó que dos jueces fueron suspendidos por violar durante años a mujeres.

De acuerdo con el ministro, dos jueces federales fueron suspendidos y se encuentran bajo investigación.

“Hay dos casos de juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacia nada, ahorita están en investigación, están suspendidos”, informó Zaldívar.

Por su parte, no se proporcionaron los datos concretos sobre los violadores y las víctimas, debido a que hay una investigación en curso.

“Más que la sanción, lo que a nosotros nos importa es cambiar la cultura, generar ambientes donde el acoso ya no forme parte y desde que estamos teniendo resultados y sanciones el acoso ha bajado considerablemente”, relató.

Además, indicó que hay más de 50 investigaciones abiertas en tribunales y juzgados por violencia de género, indicó que se han tomado medidas como la destitución de jueces y magistrados por estas conductas.

Zaldívar recordó que las personas que actualmente no estén trabajando en la SCJN también pueden presentar quejas mientras que el presunto delito no haya transcrito, ya que muchos casos son de mujeres que ya no trabajan en el Poder Judicial.

