Arroja café a enfermera y ésta lo graba en video después de que fue agredida por dicha persona que iba a bordo de un vehículo.

El hombre roció del contenido hirviendo a la empleada del IMSS, de nombre ‘Ángeles’, sin alguna razón en específico, sólo por su profesión.

Posted by Angeles Carrillo Mercado on Tuesday, June 9, 2020

La afectada subió estos videos a Facebook y realizó una denuncia por medio de sus redes sociales, argumentando que el tipo es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estos hechos fueron registrados en una clínica ubicada en San Francisco del Rincón el 9 de junio pasado, la misma Ángeles subió el video a su cuenta de Facebook.

“Fui agredida por un derechohabiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la clínica 7 o 52; el problema fue que los niños iban adentro del módulo de vías respiratorias, área COVID, y los saque de ahí ya que es mi lugar de trabajo”.

Arroja café a enfermera sin razón aparente

“Se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el COVID; empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera, aparte me aventó un vaso de café hirviendo, creo que no se vale ya que uno expone su vida en todos los aspectos”, detalló la agredida.

Hoy fui agrededida por un derecho habiente del imss en san Francisco del rincón de la clínica 7 o 52 el problema fue que… Posted by Angeles Carrillo Mercado on Tuesday, June 9, 2020

El hecho, que se llevó acabo en Guanajuato, ya está siendo revisado por la Fiscalía General del Estado pues ya existe una denuncia penal ante el Ministerio Público por parte de la enfermera contra el derechohabiente.

