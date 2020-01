Armas del tirador de Torreón eran de su abuelo

INSABI será gratuito a finales de 2020. La gratuidad del instituto es sostenible financieramente aseguró el titular de Salud.

Todo servicio y medicamento proporcionado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) será gratuito a finales de este año, así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“El Seguro Popular se limitaba a pagar 66 gastos catastróficos y hay muchísimos gastos adicionales que no pagaba, lo que vamos a hacer a lo largo de 2020, cuanto más rápido mejor, es que vamos a incorporar la cobertura, al final del 2020 todos los servicios especializados que se dan en las unidades de salud, primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, es decir todo para la población no asegurada, sean garantizados de manera gratuita”.

Tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el subsecretario detalló que la ley mandata 180 días para hacer modificaciones y adecuar los reglamentos como parte de la reforma a la Ley General de Salud.

Misma por la que fue creado el INSABI para la atención en unidades de salud de primero y segundo nivel.

“El Instituto de Salud para el Bienestar tiene una misión específica de coordinar la atención de la salud, en particular en el primer nivel de atención, estos son los consultorios comunitarios, los llamados centros de salud, y en el segundo nivel, que son los hospitales generales. Por su parte, el tercer nivel de atención corresponde a los Institutos Nacionales de Salud y a los Hospitales de Alta Especialidad”.

Hizo énfasis en que la Ley de los Institutos Nacionales de Salud contempla cuotas de recuperación, mismas que no tuvieron incremento alguno este año.

El funcionario de la Secretaría de Salud afirmó que el Insabi y su gratuidad es sostenible financieramente.

Agregó que la principal empresa que abastece de medicamentos oncológicos en México intenta chantajear al gobierno.

“Esta compañía que fue sujeta de una sanción sanitaria por no tener las adecuadas prácticas de manufactura, ¿qué es lo que está haciendo esta compañía? seguir chantajeando y está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos, esto no solamente en el sector público sino también ya empezó a chantajear a entidades privadas”.

En lo que se refiere a la compra consolidada de medicamentos de este año, López-Gatell afirmó que va por buen camino y se están ejecutando los procesos licitatorios y de adjudicación.

