Aristegui responde a AMLO: “usa recursos públicos para agredir”

Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró que Carmen Aristegui “engañó durante mucho tiempo”, la periodista respondió asegurando que el mandatario “usa sus recursos públicos para agredir”.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el presidente comentó que conoció gente que veía en Aristegui “al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad”.

Por lo que, Obrador agregó que, se debe tener cuidado con Carmen Aristegui porque “era muy venerada (…) y no, no, no, a la hora de las definiciones, se fue o así pensaba siempre, pero simulaba”. “Está a favor del bloque conservador”, agregó.

López Obrador también acusó que Aristegui publicó “reportajes calumniosos” y criticó a los analistas Denise Dresser y Sergio Aguayo por estar en su contra y por pertenecer al equipo de la periodista.

Tras estas declaraciones, la periodista defendió su trabajo y respondió que el titular del Ejecutivo se refirió a ella de una manera “muy agresiva”.

“No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque eso son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico, los elementos que son fundamentales por lo menos para una periodista como yo pues para ser periodista”, señaló Aristegui.

“Al final de cuentas, los periodistas tenemos como principalísimo activo, pues eso; la credibilidad lo que la gente, el público y lo que las personas amablemente siguen nuestros programas y nuestra tarea periodística, pues tengan relación a nuestro ejercicio”, apuntó.

Lamentó que el presidente “decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir”.

“No puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona y me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de los que significa”, expresó Aristegui.

