Apuestan por un boxeo ‘unido y fuerte’ en Veracruz

Natividad Huesca Ortiz, Coordinadora Estatal del Consejo Mundial de Boxeo Amateur, aseguró que buscará impulsar los puños veracruzanos. La directiva reiteró su compromiso con el crecimiento del Boxeo en Veracruz. Argumentó que pese a la ‘grilla’ se buscará impulsar el talento local.

“Queremos que Veracruz cuente con un boxeo limpio. Empezando con los maestros que se dejen de celos, que si se pelaron, que si ya se sacan la lengua, un sin fin de cosas. Yo siempre he dicho trabajo mata grilla y te digo estamos trabajando muy bien. Se está logrando, yo te puedo decir le puedes preguntar a David Ayala (Coordinador en Veracruz) que trae un fuerte grupo de maestros, el maestro Zorro Altamirano, que trae otro fuerte grupo, yo estoy en los 212 municipios los he estado recorriendo ahorita tenemos ya casi 400 escuelas afiliadas”, apuntó Natividad Huesca.

Huesca Ortiz hizo hincapié sobre que el CMB considera como importante esta plaza para el pugilismo nacional. boxeo

“El primer evento importante que es el 29 y ‪30 de abril, 1 y ‪2 de mayo lo trae a Xalapa. Significa que estamos fuertes, no te puedo decir en qué lugar estemos, pero sí estamos en un lugar fuerte. Incluso ahorita vamos a tener el femenil que va a ser en Coatzacoalcos Veracruz”, reveló Huesca Ortiz. boxeo

Natividad compartió que se están enfocando en trabajar para respaldar a los boxeadores veracruzanos para que se afilien al organismo y tengan becas.

“Queremos llevarlo a todos, a los que más se pueda, porque hay para todos. No queremos dejar afuera a ninguna escuelas te voy a explicar por qué. Porque mucho tiempo muchos maestros han dado beneficios no voy a decir instituciones de gobierno nos quedamos así pero cuantas instituciones de gobierno no le han dado beneficio a ciertos maestros y esos maestros no se las han hecho llegar a las escuelas nosotros queremos hacer ese cambio cuantos buenos boxeadores tenemos aquí tenemos a un gran boxeador que orgullosamente es Tomás el Gusano Rojas porque no hacer más máquinas de boxeo porque no hacer más campeones”.

Para la CMB es muy importante que todos asistan al Nacional en honor a donde José Sulaimán en Xalapa, para que en ese mismo evento se recupere lo que el boxeo ha perdido y puedan forjar un nuevo campeón mundial, así como el propio Tomás Rojas o Cruz Carvajal.

“Queremos mejorar esto, se están perdiendo los valores, nosotros llevamos a un muchacho a pelear desgastados físicamente, desgastados económicamente, muchas veces sin comer bien, nosotros es lo que queremos hacer con las escuelas afiliadas empezar a ayudarlas, pero sí les digo los invito a que se unan no nos importa que tu estés en la federación nosotros queremos ayudar, para nosotros no hay color ni tan siquiera partido político el boxeo es para todos porque lo hacemos todos”, apuntó la directiva del boxeo veracruzano.

Finalmente dijo que a este nacional asistirán 400 peleadores de todo el país, confirmando que estará presente como invitado de honor el presidente del CMB Mauricio Sulaimán, que además vendrá a colocar la primera piedra de la universidad que llevará el nombre de su padre y que es otro de los proyectos en los que están trabajando. boxeo

