Antonio Pérez Garibay, empresario y padre del piloto mexicano, Checo Pérez, es el principal impulsor del atractivo proyecto en el caribe, el “Gran Premio de Cancún”, y aseguró que podrá ser posible en el 2025.

En entrevista para un medio deportivo, el Diputado del partido por Morena, comentó que la intención de conseguir una fecha más en el calendario de la Fórmula 1, ha sido complicada.

“Llevamos tres años trabajando el proyecto, no es nada fácil, es un proyecto muy difícil. Cuesta mucho trabajo y mucha gente relacionada. Estos tres años he estado avanzado en todos los procesos que me han estado pidiendo”.

Detalló que se realizará un fondo de inversión conformado por empresarios mexicanos y extranjeros para financiar la realización de la pista en zona Quintanarroense.

Además, la tierra en donde se construirá el autódromo para el Gran Premio, es propiedad de un empresario, no del gobierno.

Antonio Pérez persigue el sueño del Gran Premio de Cancún

“Yo espero tener las cartas de intención a más tardar antes de agosto, efectivamente lo tiene que firmar el Presidente de México actual, y será de 2025 a 2030”.

Recordó que recientemente se reunió con el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador para exponer el trazado que albergaría a cientos de espectadores de diferentes rincones del mundo.

Tal y cómo el Gran Premio de la Ciudad de México lo ha conseguido, en sus pasadas exitosas ediciones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ