Ante la adversidad me hice más fuerte, el amor libera: Elizabeth Morales 

Como lo he compartido en estos meses, tomé la decisión de hacer público mi enlace matrimonial con una mujer, a la que amo profundamente.

Las circunstancias que he enfrentado debido a mi diferencia para amar no han sido fáciles. Un innumerable bloque de críticas, la gran mayoría de ellas hechas con muy mala fe hacia mi persona, me han perseguido a lo largo de los años.

Sin embargo, a pesar de las dificultades que enfrentamos quienes no vivimos de acuerdo al molde social impuesto – sobretodo dentro del ámbito político -, con valentía, decisión y mucha seguridad en quien soy y en lo que quiero, las he afrontado.

Hoy, en estos nuevos tiempos en donde todo se transforma y se informa, cuando más que nunca “lo personal es político”, quiero expresarles que me siento plena, contenta y bendecida por Dios. Orgullosa del gran paso que mi pareja, Zoé Gamboa, y yo hemos decidido dar, el cual es sumamente importante y trascendental para nuestras vidas y la de nuestras familias.

A la vez, aprovechamos para expresar a quienes por alguna razón se sienten atrapadas, sin poder salir a la luz, acalladas para gritar sus gustos y preferencias, que con seguridad en lo que somos y fe en la humanidad sigamos avanzando, el paso que cada una y cada uno damos, construye un camino de esperanza para miles más.

Así, en esta etapa de mi vida les expreso con cariño a todos y todas: ¡Muchas gracias! Porque al final, ante la adversidad, todas esas críticas me hicieron más fuerte, más segura y con el carácter para afrontar la vida y para lo que sea que venga.

A los amigos de los medios de comunicación, gracias por siempre seguir mi carrera, por brindarme su amistad y su respeto. A mi familia, amigos y a las personas que nos aman, agradecimiento infinito porque con su cariño son parte de construir un mundo mejor. ¡El amor libera!

