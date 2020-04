Amparo Dávila fallece a los 92 años de edad. La escritora oriunda del estado de zacatecas, fue considerada una figura del género fantástico de la literatura.

Autora de la obra “Árboles petrificados” y “Huésped”, las cuales destacaron en el género como una de las más importantes en América Latina.

En el 2019 dijo, “sigo escribiendo, quiero publicar poemas chiquitos, poemas de ayer y de hoy, luego semblanzas, que son varias”.

Amparo Dávila creadora de la obra “Árboles petrificados”

Una escritora que a pesar de las largas primaveras en su vida, se mantenía activa, produciendo gracias a su lucidez y entereza.

Fue catalogada como una cuentista de gran influencia en las generaciones más jóvenes, por su interminable talento.

Recalcando que las nuevas generaciones podían escribir sobre el género que quisieran, pero que fuera buena literatura.

Amparo Dávila, escribió un texto titulado “La semblanza de mi muerte” y te presentamos un extracto de su obra y sentir.

“Que no muera un día nublado ni frío de invierno, y me vaya titiritando de frío y de miedo ante lo desconocido, ese mundo de sombras”.

“No, así no. Sin rostro que camina siempre a mi lado o que me aguarda al doblar la esquina. Y ese misterio insondable que no logramos develar y que angustia y perturba la existencia”.

La prolifera escritora mexicana nació el 21 de febrero de 1928 en el pueblo de nombre Pino, ubicado al sureste de Zacatecas.

La primera obra que publicó fue “Salmos bajo la luna en el año de 1950.

Y por su contribución a la literatura mexicana, la escritora zacatecana fue condecorada con la medalla Bellas Artes en el 2015.

