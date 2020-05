AMLO “ya se ve la luz al final del túnel” pese a coronavirus. Destacando el presidente que actualmente, son seis estados los que presentan el mayor brote del coronavirus en México.

Y son las entidades de Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.

“Les digo, ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel, yo creo que va ser nada más este mes, ese es mi pronóstico”.

Reiterando el mandatario, que se estima salir de la Fase 3 para algunas regiones del país el próximo 17 de mayo, respetando algunas medidas sanitarias, al igual que el primero de junio.

“Hay certidumbre de que vamos bien, a pesar de la tragedia y vamos a dar el último jalón”, expresó Andrés Manuel López Obrador.

Seis estados son lo que tienen el mayor número de infectados de coronavirus indica AMLO

Recalcó AMLO que el comportamiento de la pandemia, se encuentra de acuerdo a lo proyectado por los científicos y matemáticos mexicanos, en cuanto a infectados y hospitalizaciones.

“No hemos sido rebasados, afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos, así como con los médicos”.

“Y lo bueno es que la epidemia en México no se está expresando en su manifestación critica de manera uniforme, no está afectando de manera pareja a todo el país, la parte critica se ha manifestado en estos estados en los que hice mención”.

Apuntando que esto no quiere decir que a los demás estados no llegará la enfermedad, pero esto no permite hacer esfuerzos donde más se necesita.

“Vamos a atender con todo a las entidades las afectadas, sin afectar al resto del país, para hospitalización, para el usos de equipos como ventiladores, para contar con especialistas es muy importante que se estén dando así las cosas en el país”.

López Obrador, expresó su solidaridad a familiares de pacientes de Covid-19, además de las personas que han fallecido a causa del virus.

“Todo nuestro cariño y afecto”.

EN VIVO la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional

