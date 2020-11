AMLO y Ebrard: La FGR decidirá la situación de Cienfuegos

Luego de que se anunciara que Estados Unidos retiraba los cargos por narcotráfico al ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el anuncio del canciller Marcelo Ebrard acerca de que el gobierno estadunidense entregará en calidad de repatriado al general.

Ebrard anunció que no se puede saber si el exsecretario de los cargos que se le imputaron en Estados Unidos. Cabe recordar que el general Salvador Cienfuegos Zepeda será recibido por la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica, es decir, si hay elementos para detenerlo o no.

Mediante acuerdo binacional, el Departamento de Justicia retiró este martes los cargos por narcotráfico y lavado de dinero al general Cienfuegos; lo anterior con el fin de que sea investigado y posiblemente acusado en México.

El canciller, Marcelo Ebrard, aseguró que no es un acuerdo de impunidad, pues “estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos”. Al ser cuestionados sobre una petición formal para regresar a Cienfuegos, dijo que no hay una orden de extradición, pues no hay una investigación abierta para el exsecretario.

En la moción que el Fiscal General de Estados Unidos entregó a la jueza se menciona que “hubo consideraciones sensibles de política exterior que involucran esta decisión”, en la que se refiere a la política mexicana, a lo que Ebrard asegura que tiene que ver con la

La declaración de AMLO

“No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principio y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgaren Estado unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue en el caso que nos atañe, violado. Porque nosotros no tuvimos ninguna información”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO mencionó que, cuando le preguntaron si sabía de una investigación presentada en la fiscalía de México, dijo que no, porque en efecto, no existía ninguna investigación. “Hablamos de que no íbamos a responder de inmediato, porque estaban de por medio las elecciones y que no queríamos interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses, que íbamos a esperar. Al mismo tiempo, con cuidado, con prudencia, el Secretario de Relaciones Exteriores estableció comunicación con las autoridades de los Estado unidos se les expresó nuestra extrañeza, se hizo de manera diplomática, y ellos fueron receptivos, entendieron, de que si existe cooperación debe de haber confianza” agregó.

Te puede interesar:

, y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas, y nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia” mencionó AMLO.

“Hay confianza en el gobierno de México, en el canciller, en la presidencia de la república y la fiscalía de México”, aseguró López Obrador.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.