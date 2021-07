AMLO: Video de su hermano es “parte de una campaña negra”

Este viernes, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado respecto al video que se difundió ayer en el que se observa a su hermano, Martín Jesús, recibiendo una fuerte suma de dinero por parte de David León, operador político del exgobernador del Chiapas, Manuel Velasco.

El presidente aseguró que la intención de Loret de Mola, quien difundió el video, es perjudicar a la administración o a su hermano, pues esto es parte de una campaña negra.

“Creo que la intención es perjudicarnos o intentar perjudicarlo. Es la campaña negra de los adversarios, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos”, dijo el presidente.

Señaló que los medios están convirtiendo el video en un asunto político, pues asegura que este es un trato personal entre David león y su hermano. “Sin embargo, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí; cosa que no es cierto“, aseveró.

“No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados ciertos intereses creados de muchas persona que se dedicaban a robar dinero del gobierno”, mencionó el titular del ejecutivo federal.

AMLO aseguró que el comunicador Carlos Loret de Mola debe estar preocupado porque se detuvo a Cárdenas Palomino; esto debido a que “aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrados”.

El presidente sostuvo que ellos (los medios) “están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral, afortunadamente no han podido con nosotros“.

Además, manifestó que que si hay algún delito de su hermano o de quien sea, él no encubre a nadie. Señaló que “es muy claro de que el que comenta un delito, sea quien sea, debe ser castigado“.

“Tenemos la responsabilidad de proteger de esa forma y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el video anterior, en este caso la fiscalía, o si tiene que ver con electoral, sea el tribunal quien resuelve”, manifestó López Obrador.

Aseveró que esta es la actitud, la reacción, por todo lo que su administración está haciendo; y que se va a preocupar cuando no hablen de él, pues eso significaría que no están cambiando las cosas.

AMLO insistió en que Loret de Mola y El Universal son parte del bloque conservador, reaccionario y corrupto que quieren descarrilar el gobierno que representa. “Solo que se van a quedar con las ganas“, dijo.

Tras ser cuestionado respecto a si ha hablado con sus hermanos sobre estos videos, el mandatario aseguró que no, pues a su hermano Martín no lo ve desde hace 5 años.

“Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente,; la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso si un hermano, cuñado, primo, nuera, cualquier familiar (…) comete un delito, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, muchos hasta perdieron la vida; como para llegar al gobierno y (…) hacer lo mismo”, aseveró.

