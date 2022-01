AMLO ve la oportunidad de “mexicanizar” Banamex

A través de un video en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció de que inversionistas mexicanos compren a Banamex a Citigroup para que las finanzas se queden en el país.

Por lo que, el mandatario celebró el interés de Ricardo Salinas Pliego de comprar Banamex, así como de José Javier Garza Calderón, también mencionó como posibles compradores a Carlos Slim, propietario de Inbursa, y Carlos Hank González, de Banorte.

“Desde luego esto no significa impedir que participen en la convocatoria extranjeros, nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco”, indicó.

López Obrador destacó que sí existe la posibilidad de que inversionistas mexicanos se puedan quedar con Banamex y destacó que no está por demás decir que esa operación dejará también impuestos, “miles de millones de pesos que entrarían a la hacienda pública”, puntualizó.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que si la venta del banco implica el pago de gravamen, este deberá liquidarse en tiempo y forma porque “aquí no se perdonan impuestos a nadie”.

En la mañanera, el funcionario destacó, “desde el inicio de la administración aquí no se perdona impuestos a nadie, eso era un ejercicio del pasado”.

