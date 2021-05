AMLO solicita a SCJN resolver el caso de Cabeza de Vaca

Este viernes, desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver lo antes posible el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

Cabe recordar que el gobernador del estado norteño es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO pidió que la Corte actúe “sin ambigüedades” y aclare si el mandatario estatal aún cuenta con fuero o no.

“En el caso del Poder Judicial, en lo relacionado con el señor Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable”, dijo López Obrador.

Te puede interesar:

El día de ayer, AMLO reveló el documento que enviaron autoridades de Estados Unidos al gobierno federal sobre el caso de García Cabeza de Vaca y aseguró que no ha dado instrucciones a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe en su contra, luego de que el miércoles se emitió una orden de aprehensión.

Después, el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General de Justicia del estado abra una carpeta de investigación contra el juez que giró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ