AMLO sí saludó a la mamá de El Chapo, lo confirma. La tarde de este domingo a través de redes sociales, se compartió un video donde se muestra al mandatario saludando y hablando con ella.

Dijo que a la llegada al evento, le entregaron una carta de la señora, pidiendo ser entregada. En ella solicita poder ver a su hijo antes de morir.

“Me entregaron la carta donde me pide lo que acabo de decirles, que quiere ver a su hijo y ya cuando paso, era tomar la decisión, me pude haber pasado y no verla”

“Para que no dijeran nada los adversarios pero no, como voy a dejar una anciana respetable, muy aparte de su hijo, me pare y me baje”.