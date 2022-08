AMLO: Si Corte resuelve que no va a haber prisión preventiva, no quiero ser cómplice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la Suprema Corte declara inválida la prisión preventiva oficiosa, él no quiere ser cómplice.



“Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice”.



En la mañana el mandatario federal dijo que no quiere que en un futuro le cuestionen por qué los delincuentes salen de la cárcel.

“No quiero que el día de mañana, que ustedes me digan ‘oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’, y tener que repetir ‘pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pero ya salió’. Y entonces México seguirá siendo el país de la corrupción y la impunidad”.



Cabe recordar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la semana pasada la discusión del proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa.

Con información de AVC Noticias

