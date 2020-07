AMLO se realizará prueba de Covid previo a reunión con Trump. El presidente de México, informó que el miércoles iniciarán sus actividades en la Casa Blanca.

Es la primera gira de trabajo del mandatario mexicano en el extranjero, y será en Estados Unidos con el mandatario Donald Trump, por lo que indicó que hoy lunes, se realizará la prueba del coronavirus.

“Sobre la prueba si me voy hacer la prueba el día de hoy por la tarde, si es que alcanza que me den el resultado les informo”.

Detalló Andrés Manuel López Obrador que en este momento no cuenta con ningún síntoma que lo vincule al Covdid-19, “no tengo tos seca, calentura, no tengo cansancio”.

“Si allá hace falta de acuerdo al protocolo de salud que me haga otra prueba estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad, ya lo he dicho muchas veces. No estoy acostumbrado a tratos especiales, a privilegios, soy un ciudadano que tengo un encargo pero no soy distinto, tengo que actuar como todos debemos hacerlo”.

AMLO se realizará prueba de Covid

Por otra parte, AMLO informó que viajará a Washington el martes por la noche en un vuelo comercial, iniciando actividades el miércoles, llevando una ofrenda a Abraham Lincoln y a Benito Juárez.

“El tema de la visita es el tratado, por que significa inversión, empleos para México y bienestar para el pueblo, por eso me importan mucho”.

Recalcó que el T-MEC, significará beneficios para los trabajadores, profesionistas, además no solo será atender al sur o al sureste de México.

“Llegamos a la Casa Blanca, tendremos reuniones hasta la noche y tengo planeado regresarme el jueves y ya se tiene una agenda, vamos estar ahí trabajando e intercambiando puntos de vista”.

