AMLO se realizará prueba de Covid-19 tras presentar síntomas leves

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se hará la prueba de Covid-19 tras presentar síntomas leves.

“Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”, indicó el mandatario desde Palacio Nacional.

Cabe indicar que, el pasado viernes la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier informó que dio positivo al Covid-19.

Por lo que, López Obrador reconoció que se reunió con la funcionaria esa semana, pero agregó “no tengo yo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas”.

Te puede interesar:

El presidente aseguró que si no se tienen síntomas no se requiere la prueba para detectar el virus.

“Está afectando bastante el Covid, esta nueva variante, yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo o el martes… No tengo yo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces estoy muy bien”, subrayó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.