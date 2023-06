AMLO se lanza de nuevo contra los corridos tumbados e invita a escuchar a Grupo Firme

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó a tener cuidado con las letras de los llamados “Corridos tumbados”, pues aunque no está de acuerdo en prohibirlos, dijo que no se quedará callado cuando sus letras digan que “son buenas las tachas” o que tienen un arma “calibre 50” o son sus ídolos los narcos más famosos.

Durante la mañanera de este lunes 26 de junio de 2023, indicó que en su gobierno no hay censura, además de que se puso en marcha una campaña para enseñar a los jóvenes a que ese camino conduce al sufrimiento para ellos mismos y sus familias, ya que el camino de la droga destruye.

Dijo un no rotundo a la “música buena ondita, de avanzada y rebelde”, ya que allí no está la felicidad, “no se trata de prohibirlos sino de orientar a los jóvenes e invitarlos a disfrutar de la vida, escuchar música, bailar y convivir y ser felices, pero de otras formas, no es la droga, la violencia, no el querer triunfar a como sea, afectando a otros”.

“Dice una canción por ahí que traigo mi Mercedes Benz, me acuerdo de ese comercial muy idiotizante de que Y la Cheyenne apá, como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia”.

Recomendó escuchar música “muy buena”, como la de Grupo Firme, y a continuación puso una parte del video de su presentación en la Ciudad de México, “¿Por qué no esa música?”

AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ