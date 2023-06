Esta mañana en su habitual conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra los cantantes de corridos, porque hablan de las drogas “como si todo fuera color de rosa”.

Sin mencionar su nombre, el mandatario federal se refirió al cantante Peso Pluma, quien ha ganado fama mundial en los últimos meses con su peculiar estilo musical.

“Es muy buena onda ¿no? la música ¿no? de ciertos corridos ahí, que es muy famoso un artista y que no todo lo pintan color de rosa y no y muy viril, muy exitoso, no. El que tiene adicción al fentanilo se puede morir en 6 meses”.

AMLO se lanza contra Peso Pluma y los corridos tumbados

En ese sentido, pidió orientar a los jóvenes, para que dejen de consumir música que glorifica la cultura de las drogas.

Cabe señalar que algunas de las letras de Peso Pluma promueven la violencia y enaltecen a capos como el Chapo Guzmán, en quien se inspiró para su canción “El Gavilán”.

El corrido tumbado es un subgénero de la música regional mexicana que combina elementos del corrido tradicional con ritmos modernos como el reggaetón, el rap y el trap.

