AMLO se aplicará la vacuna anticovid la próxima semana

Esta mañana desde la conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana se aplicará la vacuna contra covid-19.

“Los médicos me recomiendan que me vacune, me vacuno la semana próxima, voy a ir a donde me corresponde”, mencionó el titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, prefirió no decir en qué módulo le corresponde aplicarse la vacuna, esto bajo el argumento de que “no quiere que se haga un espectáculo“.

AMLO informó que, en días pasados, se realizó un estudio previo a la vacunación, en el que le sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tiene. “No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que si me tengo que vacunar”, agregó el titular del Ejecutivo Federal.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a covid-19 el 25 de enero pasado, motivo por el cual se ausentó de la conferencia de prensa mañanera por dos semanas, en las que fue sustituido por la titular de la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero.

Lo anterior lo dio a conocer posterior a que se informara la llegada de 500 mil dosis de la vacuna anticovid Sputnik V, de origen ruso, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También informaron que el día de ayer se administraron 254 mil dosis contra covid-19 en el país.

