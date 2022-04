AMLO responde a Maryjose Gamboa tras denunciar asalto en CDMX 

López Obrador le respondió a la diputada Maryjose Gamboa, quien acusó a Morena de estar detrás de robo en Ciudad de México

Luego de que la diputada federal del PAN, Maryjose Gamboa, acusara a Morena de estar detrás de un asalto que sufrió tras salir de un hotel en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que quienes estaban muy a gusto con el régimen de corrupción están molestos y traen una campaña en contra del movimiento de Cuarta Transformación.

“Eso es otro asunto, ojalá no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, solo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo, en ese sentido sí, aquí no estamos 50 y 50. Yo les puedo decir que hay más polarización en Estados Unidos que en México”, dijo en conferencia mañanera.

Aseguró que “ahora quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y ahora están molestos, inconformes y traen una campaña en contra de nosotros”.

